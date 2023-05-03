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Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan İstanbul'da tahıl koridoru görüşmesi

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#Milli Savunma Bakanı#Rusya#Ukrayna
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 09:03

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcılarının, tahıl girişimini görüşmek üzere 5 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru" uygulamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimlerinin ardından süresi uzatılan tahıl girişimine ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova’da gerçekleştirilen Dörtlü Toplantı kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile de 18 Nisan’da Kayseri’de bir araya geldiğini hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

“Yaptığımız görüşmelerde tahıl girişimini de ele aldık. Bu kapsamda yaptığımız teklifin iki tarafın da kabulü sonucu 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşülecek. Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde. Çünkü bu anlaşma bölge barışı, istikrarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkeler açısından çok önemli. Bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz. Dileğimiz herhangi bir sorun olmadan bu girişimin uzatılması yönünde.”

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#Milli Savunma Bakanı#Rusya#Ukrayna

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