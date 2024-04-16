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Türkiye, RACVIAC 51. MAG toplantısına ev sahipliği yapacak

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#RACVIAC#Arnavutluk#Hırvatistan
Türkiye, RACVIAC 51. MAG toplantısına ev sahipliği yapacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 22:17

Türkiye, 17- 18 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 51'inci RACVIAC- Güvenlik İşbirliği Merkezi Çok Uluslu Danışma Grubu (MAG) toplantısına ev sahipliği yapacak.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Türkiye, 2024 yılı için MAG Dönem Başkanlığını üstlendi. Bu çerçevede; 51. MAG toplantısı 17- 18 Nisan 2024 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak.

RACVIAC, bölgesel Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlerin (GGAÖ) uygulanmasında Güneydoğu Avrupa ülkelerine eğitim desteği sağlamak, silahların kontrolü ve GGAÖ alanında bölgesel diyalog ve iş birliğine zemin oluşturmanın yanı sıra bölge ülkelerini gelecekte akdedebilecekleri çok taraflı silahların kontrolü antlaşmalarına katılmaya hazırlayarak bu antlaşmalardan doğan yükümlülüklerini uygulamalarına yardımcı olmayı hedefleniyor.

RACVIAC’IN ASLİ ÜYELERİ

RACVIAC’ın asli üyeleri arasında Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan yer alıyor.

 

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#RACVIAC#Arnavutluk#Hırvatistan

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