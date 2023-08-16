Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'in yeni durağı, Trabzon ve Erzurum

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2 yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başladı. 12 Kasım'a kadar sürecek Kültür Yolu Festivalleri'nin 2'nci durağı 19-27 Ağustos'ta Trabzon ve Erzurum'da gerçekleştirilecek. Eş zamanlı düzenlenecek olan Sümela ve Palandöken Festivalleri'nde; sergi, tiyatro, konser, çocuk etkinlikleri, film gösterimleri ve söyleşiler düzenlenecek. Festival, amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan yüzlerce fotoğrafseverin katılımıyla gerçekleştirilecek. Fotoğraf tutkunları, Trabzon ve Erzurum'un manzarasının en güzel göründüğü alanlarda kortej ve bando eşliğinde bir araya gelecek. Festival süresince çekilen fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen eserlere para ödülü takdim edilecek.

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Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında; Trabzon Fuar Merkezi'nde Bengü, Mehmet Erdem ve Rubato, Metin Özülkü, Ömür Gedik, Hande Ünsal, Gökhan Tepe, Ferda Anıl Yarkın, Güliz Ayla, Motive, Fatma Turgut, Ali Kınık, Göksel, İkilem, Dedüblüman, Oğuzhan Koç konser verecek. Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında ise Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Ferhat Göçer, Merve Özbey, Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan, Ali Kınık, Uğur Işılak, Alişan, Sinan Akçıl, Fatma Turgut konserleri gerçekleşecek. Ayrıca Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve tasavvuf konserleri ve halk dansları topluluğu da izleyiciyle buluşacak. Şehit Eren Bülbül ile Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmi de Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz gösterilecek.