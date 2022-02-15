Türkiye kırmızı

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Geçen hafta turuncu renge sahip Van ve Adıyaman da artık kırmızı renge döndü. Böylece vaka sayısı yüz binde 100’ün altında, yani kırmızı olmayan hiçbir il kalmadı. Bakan Koca, “29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana” dedi.

3 BÜYÜK İLDE ARTIŞ

100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul, Ankara ve İzmir’de de artış gösterdi. Haritaya göre İstanbul’da yüz bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul’da 889.58’den 894.82’ye, Ankara’da 1003.30’dan 1279.73’e, İzmir’de ise 961.57’den 1229.37’ye yükseldi. Vaka yoğunluğu en az olan iller 105.02 ile Van, 136.44 ile Antalya ve 194.14 ile Şırnak oldu. Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüz binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.