Türkiye kahramanlarını uğurluyor... Pençe-Kilit şehitlerine acı veda

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Törende oğlunun tabutuna sarılan şehidin babası Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" dedi.

'SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM KOÇUM'

Delen'in birliğinden gelen askerlerin de katıldığı törende baba Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" diyerek oğlunun tabutuna sarıldı.

Şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen...

Oğlu ile son olarak şehit olduğu gün konuşan anne Zeynep Delen de tabuta sarılıp, "Koçum, seni böyle mi görecektim" deyip, gözyaşlarına boğuldu.

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Şehidin 8 aylık hamile kız kardeşi Büşra Aslan ise kardeşinin fotoğrafını öpüp, ağladı. 4 kardeşi bulunan şehidin kardeşlerinden Okan Delen de törende ağabeyinin asker şapkasını taktı. Törenin ardından şehit Delen'in cenazesi, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT MURAT ATAR, MEMLEKETİ ORDU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın (22) cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

2 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ

Şehit Atar'ın annesi Selma Atar ve kardeşleri, duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Atar'ın cenazesi, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Bolluk Mahallesi Kabakkeriş mevkisindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar...

Bekar olan şehit Atar'ın, 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Mustafa KIRLAK/İKİZCE (Ordu), (DHA)



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ŞEHİT BATUR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un (23) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Törende şehit Batur'un kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi.

'KUZUM SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM'

Törende şehidin annesi ile babası, oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Hatice Batur, "Kuzum seni böyle mi görecektim?" dedi.

Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Batur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur...

ŞEHİT EMRULLAH GÜLMEZ, MEMLEKETİ GÖKSUN’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez için Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez’in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez...

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya’da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET KÖROĞLU'NA MEMLEKETİ GİRESUN’DA SON VEDA

Irak’ın Kuzey’inde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu memleketi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Tören sonrası öğle namazının ardından şehit için cenaze namazı kılınırken, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SERKAN SAYİN, ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından uçakla dün Adıyaman'a getirildi. Sayin'in cenazesini havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, AK Parti milletvekilleri Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ile şehidin yakınları karşıladı.

Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayin...

Şehit uzman çavuşun tabutu daha sonra helallik alınmak üzere Bahçelievler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Yakınların gözyaşları arasında tabuta sarılan babası Hacı Ali ve annesi Emine Sayin ile kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü. Uzman çavuşun cenazesi daha sonra Adıyaman Belediye Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin astsubay olan ağabeyi Murat Sayin da üniformasıyla katıldı.

İkindi vakti İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit uçman çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

ŞEHİT MÜSLÜM ÖZDEMİR KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı’na getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenazesi, tören için merkez Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Şerefoğlu Mahallesi'ne götürüldü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir...

Binlerce kişinin katıldığı törene, şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, milletvekilleri, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile askeri ve mülkü erkan katıldı.

İmam helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ GÜN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün, Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün...

Buradaki törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Gün'ün tabutuna sarılan babası Süleyman Gün ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Anne Hatice Gün ise oğlunun tabutuna dokunarak ağladı.

Bekar olan şehit Gün'ün cenazesi, ikindi vakti Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından asri mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi. Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)