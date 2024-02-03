Türkiye ‘iyilik meleği’ne ağladı... 2 çocuğu yetim kaldı

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İZMİR Gaziemir’de, perşembe günü sabaha karşı 03.30 sıralarında, evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge’nin (44) kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal (19), müşteri olarak bindi. Delil Aysal, ineceği sırada tabancayı çıkararak 3 el art arda ateş ederek taksici Erge’yi sırtından vurdu. Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Delil Aysal, Erge’nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip boş kovanları aldı ve “Bazı insanlara güvenmeyeceksin” dediği duyuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Oğuz Erge, kurtarılamadı.

110 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENEREK YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, taksideki araç kamerası ve bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edildi. Delil Aysal, saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Öte yandan katil Delil Aysal’ın Instagram hesabında terör örgütü PKK’yı övdüğü paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı. Aysal polisteki ilk ifadesinde, “Araçtayken bir anda gasp fikri aklıma geldi ve eylemi gerçekleştirdim” dedi.

Erge’nin ise eşinden boşandığı, liseye giden kızı Naz Erge ile birlikte İzmir’de yaşadığı, asıl mesleğinin kamyon şoförlüğü olduğu ve taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.

Oğuz Erge’nin cenazesi, Aydın Söke’de gözyaşları içinde toprağa verildi.

MESLEKTAŞLARI 250 ARAÇLIK KONVOYLA EŞLİK ETTİ

TEDAVİ gördüğü hastanede yaşamını yitiren Oğuz Erge’nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 250 taksi şoförü, Oğuz Erge’nin bindirildiği cenaze aracına eşlik etti. Korna basarak tepki gösteren taksi şoförleri Oğuz Erge’nin cenazesini taşıyan nakil aracını İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kadar takip etti. Taksi şoförleri, basın açıklaması sonrasında, saldırıyı alkışlarla protesto etti.

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DEPREMZEDELERİ ÜCRETSİZ TAŞIDI

OĞUZ Erge’nin komşularından Aslan Kocalar, “Vuran kişi telefonu alıyor ve kızını arıyor. En son aradığı kişi kızıymış. ‘Senin baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara’ demiş” ifadelerini kullandı.

Oğuz Erge’nin taksici arkadaşlarından Oktar Karakoç, “Oğuz’u uzun yıllardır tanıyorum. Çok iyi, saygılı, efendi biriydi. Kendi halindeydi. Onu kaybettiğimiz için üzgünüm” dedi.

Oğuz Erge’nin taksici arkadaşlarından Mustafa Demiral “Deprem zamanı tüm taksiciler elinden geleni yaptı. Durak olarak kimseyi mağdur etmedik. Oğuz arkadaşımız da depremzedelere ücretsiz hizmet verdi. Üşümesin diye birini aracına alıyor ve öldürülüyor. Çok çok üzgünüz” diye konuştu.

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‘İNSANLARLA BARIŞIKTI’

Taksici Şeref Gür ise “Oğuz Erge insanlarla barışık, işinde gücünde, ağırbaşlı bir arkadaştı. Kavgası gürültüsü olmazdı” şeklinde konuştu.

‘FAİLİN YÜZÜ GÖRÜNÜYOR’

- İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, “Araç içerisindeki kamera sayesinde failin yüzü net bir şekilde görünüyordu. Bu hadiseyi yapan, araçta kamera olduğunu bilmiyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü 6 saat gibi kısa bir süreçte faili yakaladı. İnşallah en ağır cezayı alır” dedi.