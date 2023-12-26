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Türkiye İsveç silahları iddiasını sordu, İsveç 'doğru değil' dedi

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#İsveç#Terör#Türkiye
Türkiye İsveç silahları iddiasını sordu, İsveç doğru değil dedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 13:41

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde on iki şehit verilmesine neden olan terör örgütü PKK saldırısında kullanılan silahların İsveç yapımı olduğu iddiası sonrası yeni bir açıklama geldi. İsveç makamları söz konusu silahların kendileri tarafından üretilmediğini bildirdi.

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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 12 şehit verilmesine neden PKK saldırısında kullanılan silah ve teçhizatın İsveç yapımı olduğu iddiası sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İddialarla ilgili olarak Türkiye’nin devreye girdiği ve iddiaları İsveç’e sorduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bu konu İsveç makamları nezdinde ikili düzeyde ve Daimi Ortak Mekanizma’da gündeme getirildi ve izahat istendi. İsveç makamları söz konusu silahların kendileri tarafından üretilmediğini ve terör örgütüne sevkedilmediğini resmi olarak bildirdi.

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#İsveç#Terör#Türkiye

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