Türkiye İsveç silahları iddiasını sordu, İsveç 'doğru değil' dedi

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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 12 şehit verilmesine neden PKK saldırısında kullanılan silah ve teçhizatın İsveç yapımı olduğu iddiası sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İddialarla ilgili olarak Türkiye’nin devreye girdiği ve iddiaları İsveç’e sorduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre bu konu İsveç makamları nezdinde ikili düzeyde ve Daimi Ortak Mekanizma’da gündeme getirildi ve izahat istendi. İsveç makamları söz konusu silahların kendileri tarafından üretilmediğini ve terör örgütüne sevkedilmediğini resmi olarak bildirdi.