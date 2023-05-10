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Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'ndan sevindirici karar

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#TİHEK#İnsan Hakları#Karar
Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumundan sevindirici karar
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:00

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) bugün başlayacak ve 16 Mayıs’a kadar kutlanacak olan Engelliler Haftası öncesinde ayrımcılık hukukunda ilk ve uyarı niteliği taşıyan çok önemli bir karara imza attı.

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TİHEK, görme engelli M.K.’nin sesli kitaba erişiminde ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle iki yıl önce ceza kesilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, ihlali gidermediği gerekçesiyle ikinci kez üst sınırdan 89 bin 571 TL idari para cezasına mahkum etti.

TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, kararla ilgili Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu:

“Görme engelli bir yurttaşımız Kültür Bakanlığı’nın sunduğu kütüphane hizmetlerinde sesli kitaba erişim konusunda engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasıyla kurumumuza başvurmuştu. Kurulu’muz, 7 Ekim 2021 tarihinde engellilik temelinde ayrımcılık yapıldığına karar vererek, Kültür Bakanlığı’na bildirmişti. Bakanlığımızın bu konuda kurumsal çaba ve girişimleri oldu. Ancak başvuran ayrımcılığın önlenmesi noktasında yeterli ölçüde girişimin olmadığını öne sürerek, bize tekrar başvuruda bulundu. Bunun üzerine Kurulumuz bu hafta yaptığı toplantıda ihlalin devam ettiğine ve çözülmediğine hükmederek, üst sınırdan yaklaşık 90 bin TL idari para cezası verdi.

İDARİ YAPTIRIM YETKİMİZ VAR

Bizim dünyadaki akran kurumlardan farklı olarak bir idari yaptırım yetkimiz söz konusu. Dünyada bizim gibi idari yaptırım yetkisi olan 3-4 ülkede daha bu uygulama var. Kararlarımız sadece tavsiye niteliğinde değil, icrai niteliktedir. Bu kararımız engellilik temelinde ayrımcılık açısından çok önemli bir ilk karar. Kararların takibi ve icrası açısından da bir ilk karar oldu. Uyarı niteliğinde bir karar. Çünkü Kanunumuz’da, bize verilen kararlarımızı takip ve infaz görevimiz de var.” 

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#TİHEK#İnsan Hakları#Karar

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