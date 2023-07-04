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Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem: 13 yıl sonra büyükelçi atanıyor

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#Türkiye#Mısır#Son Dakika
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem: 13 yıl sonra büyükelçi atanıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 10:07

Türkiye-Mısır ilişkilerinde 13 yıl sonra yeni dönem... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur." denildi.

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Bakanlık tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar.

Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i aday göstermişlerdir.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır.

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#Türkiye#Mısır#Son Dakika

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