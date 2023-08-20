Türkiye genelinde aşırı sıcak alarmı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AŞIRI SICAĞA DİKKAT

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, 'Bugün Sıcaklık Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, yarın ve salı Ege ve Akdeniz bölgesinde ortalamanın 5-6 derece üzerinde olacak. Marmara'da kuzeyli rüzgar devam ediyor. Nemi artırdığı için İstanbul bunaltıcı. Bölgenin Karadeniz sahilinde denize girmek tehlikeli.' uyarısında bulundu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor;

Ankara : 33-38

İstanbul : 28-34

İzmir : 32-34

Kayseri : 37-40

Adana : 38-45

Hatay : 36-42

Mersin : 36-43

Kahramanmaraş: 38-45

Osmaniye : 38-45

Konya : 38-4

0Hakkâri : 34-37

Diyarbakır : 43-44

Gaziantep : 39-43

Adıyaman : 39-44

Şanlıurfa : 41-45

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR