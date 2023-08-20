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Türkiye genelinde aşırı sıcak alarmı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu

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#Hava Durumu#Sıcak#İstanbul
Türkiye genelinde aşırı sıcak alarmı İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 11:43

Türkiye'nin özellikle Doğu bölgelerinde etkili olan aşırı sıcaklar, bugünden itibaren batı bölgelerinde de etkili olmaya başladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre sıcaklar mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava sıcaklıklarına karşı da vatandaşların dikkatli olması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AŞIRI SICAĞA DİKKAT

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Türkiye genelinde aşırı sıcak alarmı İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türkiye genelinde aşırı sıcak alarmı İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, 'Bugün Sıcaklık Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, yarın ve salı Ege ve Akdeniz bölgesinde ortalamanın 5-6 derece üzerinde olacak. Marmara'da kuzeyli rüzgar devam ediyor. Nemi artırdığı için İstanbul bunaltıcı. Bölgenin Karadeniz sahilinde denize girmek tehlikeli.' uyarısında bulundu.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor;

Ankara : 33-38
İstanbul : 28-34
İzmir : 32-34
Kayseri : 37-40
Adana : 38-45
Hatay : 36-42
Mersin : 36-43
Kahramanmaraş: 38-45
Osmaniye : 38-45
Konya : 38-4
0Hakkâri : 34-37
Diyarbakır : 43-44
Gaziantep : 39-43
Adıyaman : 39-44
Şanlıurfa : 41-45

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#Hava Durumu#Sıcak#İstanbul

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