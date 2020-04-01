Türkiye elini uzattı! ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na ilk günden toplumun her kesiminden destek yağdı. Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, eğitim ve spor camiası, sendikalar bu dayanışma kampanyasına destek açıkladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına ilk destek kabine üyelerinden gelirken AK Parti Genel Başkan yardımcılarından Mehmet Özhaseki 5, Hamza Dağ da 3 maaşını bağışladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer bakanlar 3 ile 6 maaş arasında bağış yaptıklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Üniversite rektörleri ve belediye başkanları da destek açıklayanlar arasında yer aldı.

SİMİTTEN KAMPANYAYA

Yardım kampanyasına toplumun her kesiminden destek gelirken, en çarpıcı örneklerden biri Kocaeli’de simit satarak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Erkan Ayhan’dı. Ayhan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bir günlük gelirini bağışladı. Ayhan, gazetecilere, Kocaeli sokaklarında yaklaşık 22 yıldır simit satarak geçimini sağladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya az da olsa destek vermek istediğini söyledi.

İLK GÜNDEN DESTEK ÇIĞ GİBİ

VALİLER Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Samsun Valisi Osman Kaymak, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz 1’er maaşla kampanyaya destek oldu.

MİLLETVEKİLLERİ MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, 30 bin TL bağışladığını duyurdu. AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, Kemal Çelik ve Tuğba Vural Çokal’ın en az 1’er maaşla destekte bulunacakları açıklandı. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, iki aylık maaşını Tokat’ta 60 aileye, bir maaşını da kampanyaya bağışlayacağını açıkladı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, 7 maaşını bağışladığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANLARI Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 4 aylık maaşını bağışlarken, belediye meclis üyelerinin de 2020 yılına ait maaşlarının tamamını bağışladığını açıkladı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş 3, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen 5, Burdur Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş 1 maaşını bağışladı. Tokat’ta Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Gökal Belediye Başkanı Osman Akbulut, Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş, Hatipli Belediye Başkanı Murat Cengiz, Bereketli Belediye Başkanı Necati Şahin, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Soysal, Çat Belediye Başkanı Mustafa Coşar, Güryıldız Belediye Başkan Mustafa Özer de kampanyaya 1 maaşla destek verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak 2 aylık maaşını , Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de 1 aylık maaşını bağışladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 6, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen 3 aylık maaşıyla destek sağlayacağını ifade etti. Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar 2, Çanakkale Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da 1 maaşla destek oldu. Trabzon’da Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç 1 maaşını bağışladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 5, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 2, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 3, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk 2, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya 2, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise 3 maaşını bağışladığını açıkladı.

EĞİTİM Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal 1 maaşını bağışladığını açıkladı. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve rektör yardımcıları, 1 aylık maaşlarını bağışladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı 1 aylık maaşlarını bağışladı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile Erzincan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Burdur MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım 1’er maaşlarını bağışladı.

KORONAYA KARŞI İŞBİRLİĞİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meseleler ve bölgesel gelişmelerin yanında ağırlıklı olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ele alındı. Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve işbirliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için veri ve tecrübe paylaşımı kararlaştırdı. (Özgür ALTUNCU / İSTANBUL)