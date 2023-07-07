Türkiye dünya nüfusunun % 1.1’i oldu

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TÜİK, ‘Dünya Nüfus Günü, 2023’ bültenini yayımladı. Buna göre, dünya nüfusu 1999 yılında 6 milyara, 2011 yılında 7 milyara ve 2022 yılında 8 milyara ulaştı.

- EN KALABALIK YİNE ÇİN: Birleşmiş Milletler (BM) nüfus tahminlerine göre, 2022’de en fazla nüfusa sahip olan ülke 1 milyar 425 milyon 887 bin 337 kişi ile Çin oldu. Çin’i, 1 milyar 417 milyon 173 bin 173 kişi ile Hindistan, 338 milyon 289 bin 857 kişi ile ABD takip etti. Çin, Hindistan ve ABD dünya toplum nüfusunun yüzde 39.9’unu oluşturdu. Türkiye, 85 milyon 279 bin 553 kişilik nüfusu ile nüfus büyüklüğü sıralamasında 194 devlet arasında 18’inci sırada yer aldı. Türkiye, dünya nüfusunun yüzde 1.1’ini oluşturdu.

- EN FAZLA ÇOCUK AFRİKA’DA: Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubunu oluşturan çocuk nüfus oranı incelendiğinde, 2022’de en yüksek çocuk nüfusuna sahip ülke yüzde 55.8 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 56.6 ile Nijer ve yüzde 54.3 ile Çad izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 14.2 ile Kore Cumhuriyeti.

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- GENÇLERİMİZ AB’DEN FAZLA: 2022 senesinde 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 23.6 ile Suriye, yüzde 22.3 ile Doğu Timor ve yüzde 22.1 ile Orta Afrika Cumhuriyeti. Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2022 yılında yüzde 15.5 olurken Türkiye’nin genç nüfus oranı 15.2 ile dünya ortalamasının hemen altında yer aldı. Türkiye’nin genç nüfus oranı, AB üyesi 27 ülkeden daha yüksek oldu.

- EN YAŞLI MONACO: 2022 senesinde en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke yüzde 35.9 ile Monaco olarak belirlendi. Onu yüzde 29.9 ile Japonya, yüzde 24.1 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1.5 ile Katar. Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı yüzde 9.9 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde yer aldı.

DOĞURGANLIK HIZIMIZ 1.62

- Toplam doğurganlık hızları incelendiğinde 2022 senesinde en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke 6.75 çocuk ile Nijer oldu. Nijer’i 6.22 çocuk ile Çad, 6.20 çocuk ile Somali izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülkeler; 0.87 çocuk ile Kore Cumhuriyeti, 1.04 çocuk ile Singapur ve 1.14 çocuk ile Andorra ve San Marino. Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2022 yılında 2.31 çocuk oldu. Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 1.62 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldı.