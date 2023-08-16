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Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarından Ankara- İzmir YHT hattı açıklaması

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#ANKARA#Yüksek Hızlı Tren#İzmir
Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarından Ankara- İzmir YHT hattı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 16:14

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının inşasında önemli ilerleme sağlandığını bildirdi.

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TCDD Genel Müdürü Pezük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara- İzmir hızlı tren projesini vatandaşlarımızla buluşturmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ekiplerimizle birlikte saha ziyareti yaparak, dev projede yürütülen altyapı işlerini yerinde inceledik.

Proje uzunluğu 508 kilometre olan Ankara-İzmir hızlı tren hattının inşa sürecinde önemli ölçüde ilerleme sağladık.

Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu, koordinesinde Ankara-İzmir arası yolculuğu 3,5 saate indirecek ve 4 kat kapasite artışı sağlayacak projemizi tamamlamak için durmaksızın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

 

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#ANKARA#Yüksek Hızlı Tren#İzmir

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