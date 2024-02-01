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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü

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#Türkiye Büyük Millet Meclisi#Birleşik Arap Emirlikleri#Numan Kurtulmuş
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 09:19

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile dün akşam bir araya geldi.

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Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Al Mektum ile yaptığı görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı” denildi.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından Bahreyn ve BAE ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Ankara’ya döndü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü

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#Türkiye Büyük Millet Meclisi#Birleşik Arap Emirlikleri#Numan Kurtulmuş

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