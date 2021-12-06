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Türkiye, Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı hibe etti

#Sinovac#Afrika#Hibe
Türkiye, Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı hibe etti

Türk Devletleri Teşkilatı adına Burkina Faso ve Togo’ya yapılacak olan aşı desteğine Türkiye’den 200 bin doz Sinovac aşısı hibe edildi. İlk kargo uçağı bugün yola çıktı.

 

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Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı, Türk Devletleri Teşkilatı adına Afrika ülkelerine aşı hibesi yapılacağını açıkladı. Türkiye’nin, Kovid-19’la mücadelede uluslararası dayanışmaya önem verdiği ve Türk Devletleri Teşkilatı’na Afrika ülkelerine aşı yardımında bulunulma çağrısı yaptığı hatırlatılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız da, Ekim ayında gerçekleştirdiği bazı Afrika ülkelerini ziyareti sırasında bölge ülkelerine aşı bağışında bulunma kararımızı bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı 8’inci Zirvesi’nde, Teşkilat adına Afrika’ya aşı yardımında bulunulacağını da açıklamıştır" denildi. 

TÜRKİYE 200 BİN DOZ SİNOVAC AŞISI TAHSİS ETTİ

Açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı adına Afrika ülkelerine gönderilmek üzere, Türkiye’nin 200 bin doz Sinovac aşısı, Azerbaycan’ın 100 bin doz Sinovac aşısı, Özbekistan’ın 100 bin doz Sinovac aşısı ve Macaristan’ın 211 bin 200 doz Sinopharm aşısı tahsis ettiği hatırlatıldı. "Sözkonusu aşıların, Sayın Cumhurbaşkanımızca bildirilen çerçevede, ayrıca talep ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak Burkina Faso ve Togo’ya sevki için gereken mutabakat sağlanmıştır" denilen açıklamada Azerbaycan, Özbekistan ve Macaristan’ın hibe ettiği aşıların Türkiye’ye ulaştığı ve bu aşıların Türkiye’nin hibe ettiği aşılarla birlikte askeri kargo uçağıyla bugün iki ülkeye gönderildiği aktarıldı. Açıklamada Burkina Faso’ya 400 bin Sinovac, Togo’ya 211 bin 200 doz Sinopharm aşısının teslim edildiği ifade edildi.

’ÜMİTSİZLİĞİN ARDINDA NİCE ÜMİTLER VAR’

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Türk Devletleri Teşkilatı adına Afrika ülkelerine Türkiye’den tahsis edilen 200 bin doz Sinovac aşısının bulunduğu kutuların üzerine Hz. Mevlana’ya ait dizeler yazıldı. Kutuların üstüne "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var... Karanlığın ardında nice güneşler var..." sözlerinin bulunduğu logo yapıştırıldı.  

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#Sinovac#Afrika#Hibe

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