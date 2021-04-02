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Murat SOLAK - Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 02.04.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

Türk ve İspanya savaş gemileri Sarayburnu'na demir attı

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Türk ve İspanya savaş gemileri Sarayburnu'na demir attı

Karadeniz'den gelen Türk savaş gemisi  Kemal Reis ile İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemisi ikmal ve mola vermek için Sarayburnu'na demir attı. Gemilerin iki gün bekledikten sonra Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

Karadeniz'den Akdeniz'e hareket eden TCG Kemal Reis ve İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemisi, ikmal ve mola vermek için sabah saatlerinde  Sarayburnu Liman Müdürlüğü'ne demir attı. Limana TCG  Kemal Reis'in yanaştığını duyan aileler, gemide bulunan mürettebattaki yakınlarını görmek için limana geldi.

NATO flaması bulunan gemilerin iki gün limanda bekleyeceği,  yeterli düzeyde ikmali sağlandıktan sonra Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

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