Türk ve İspanya savaş gemileri Sarayburnu'na demir attı

Karadeniz'den Akdeniz'e hareket eden TCG Kemal Reis ve İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemisi, ikmal ve mola vermek için sabah saatlerinde Sarayburnu Liman Müdürlüğü'ne demir attı. Limana TCG Kemal Reis'in yanaştığını duyan aileler, gemide bulunan mürettebattaki yakınlarını görmek için limana geldi.

NATO flaması bulunan gemilerin iki gün limanda bekleyeceği, yeterli düzeyde ikmali sağlandıktan sonra Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara