Türk ve Ermeni temsilcilerin Viyana buluşması

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TÜRKİYE ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla, iki ülke özel temsilcileri Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan dün ikinci kez buluştu. Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılan görüşmede taraflar önkoşul olmadan görüşmelere devam etmede mutabık kaldı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Özel temsilciler, görüşmelerin nihai amacının Moskova’da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlar ve süreci önkoşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelemişlerdir” denildi. Özel temsilciler ilk görüşmeyi 14 Ocak’ta Moskova’da yapmıştı.