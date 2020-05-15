Türk tipi tedavi dünyaya 'rehber' olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de korona tedavi yönteminin akademik yayına dönüştürülerek DSÖ’ye gönderileceğini açıklamasının arkasında, ‘Türk tipi rehber tedavi’nin başarılı sonuçları yatıyor. Türkiye’de hastanelerde, diğer ülkelerden farklı uygulanan ve başarılı sonuçlar veren tedavi yöntemi, bakanlığın yeni kurduğu Bilimsel Araştırmalar Komisyonu’nca ‘korona tedavi rehberi’ne dönüştürülerek diğer ülkelerle paylaşılacak.

TÜM ÜLKELER SORUYOR

Edinilen bilgiye göre Bakan Koca, daha önce Türkiye’de hastaların hastanede tedavi gördükleri sürede sağlığına kavuşma oranının diğer ülkelerden fazla olduğunu belirterek, bu konuda ABD, Kanada gibi ülkelerden kendilerine sorular yöneltildiğini açıklamıştı. 30 Nisan’da bu konuda kurulan Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, Türkiye’de atılan adımları takip edip, dünyayla paylaşılması konusunda çalışmalar yürütüyor.

NEDİR BU YÖNTEM?

Uzmanlar Sağlık Bakanlığı’nda verdikleri brifinglerde, Türkiye olarak önce Çin’in tedavi yönteminin uygulandığı, hastaların iyileşme oranında beklenen sonucun alınmadığını aktardı. Yapılan değerlendirme toplantılarında, hastaların hemen solunum cihazına bağlanıp, sonradan ilaç tedavisine başlanması yönteminden vazgeçildiği anlatıldı. Tam tersi bir yöntemle, ilaç hastalığın ilk evresinde verildi, solunum cihazına daha sonraki evrede geçildi. Ayrıca hastalığın damarlarda pıhtılaşma yaratması nedeniyle bir ilaç kombini hazırlanarak, kan sulandırıcı verilmeye başlandı. Hastaları yüzüstü yatırma yönteminin de diğer tedavilerden farklı bir uygulama olduğu aktarıldı.

TEK TİP TEDAVİ

Bu yöntemlerin korona tedavisinde iyileşme oranını arttırması üzerine, tüm hastanelerde aynı tedavi uygulanması için rehber oluşturuldu. Tüm Türkiye’de tek rehber kullanıldı. Hangi aşamada ne yapılacağı belirlendi. Birçok ülkede standart bir tedavinin olmadığı, doktor ve hastanelerin kendi yöntemlerini kullandığı belirtiliyor. Hastalıkla mücadele sürecinde geliştirilen tedavi yöntemleri ve ilaç kombinlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi için de çalışmalar başlatıldı.

10 BİLİM İNSANI HAZIRLADI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 30 Nisan’da kurulan Bilimsel Araştırmalar Komisyonu aşı, ilaç ve tedavi yöntemiyle ilgili olarak yapılan tüm araştırmaların değerlendirildiği merkeze dönüştürüldü. 10 bilim insanından oluşan komisyonda, korona hastalarına tedavi uygulayan doktorlara da yer verildi. Türkiye genelinde yapılan tüm araştırmaların ve uygulanan tedavilerin veri tabanının bu komisyonda toplandığı belirtildi.

TÜM İNSANLIK İÇİN

Komisyonun kurulmasına ilişkin açıklamada şöyle denildi: “Bakanlığımız, fedakârca uğraş veren sağlık personelimizin emeklerinin dokümante edilmesi, ülke tecrübelerimizin geleceğe miras bırakılacak şekilde belgelenmesi ve bu tecrübelerimizin dünya ile akademik platformda paylaşılmasına önem veriyor. Salgın sürecinde sağlık altyapısının ve dijital hasta kaydının avantajını yaşamış bir ülke olarak Türkiye’nin elde ettiği verilerde tüm insanlığın yararlanabileceği yönler olduğuna inanıyoruz.