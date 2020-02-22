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Ömer BİLGE
Haber Giriş: 22.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Türk profesör umut oldu

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Türk profesör umut oldu
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Yurtdışında uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten Prof. Dr. İbrahim Benter’in 2015’te keşfettiği Angiotensin protein zinciri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse çare olabilir.

Eğitİmİnİ ABD’de alan ve yurtdışında 34 yıl tıp alanında araştırmalar yapan farmakoloji profesörü Dr. İbrahim Benter, 2015’te kalp, damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişini sağlayan protein zinciri Angiotensin’i keşfetti. Prof. Dr. Benter, ‘çivi enzim’ olarak adlandırılan Angiotensin yöntemiyle, hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini buldu. Zincir içindeki belirli proteinlerin devre dışı bırakılmasıyla hastalığa yol açan virüslere karşı koruma sağlanacağı ya da hastalığın tedavi sürecinin kolaylaşacağı sonucuna ulaşan Benter, Oxford Üniversitesi’nden Nobel ödüllü profesörler John Vane ile Martin Evans’la da çalıştı.

EKİBE LİDERLİK EDECEK

KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Benter, Hürriyet’e Kovid-19’un çözüm yöntemini anlattı. Prof. Dr. Benter, Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan salgın nedeniyle eski çalışmalarına döndüğünü söyledi. Prof. Dr. Benter, Kapalı Maraş açılımı nedeniyle geçen hafta adaya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da çalışmaları konusunda bilgi verdi. Tedavi yönteminden etkilenen Bakan Koca, Prof. Dr. Benter’i Ankara’ya davet ederek Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak özel bir ekibe önderlik etmesini istedi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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