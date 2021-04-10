MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
GeriGündem Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Murat DELİKLİTAŞ - Cemil ÖZDEMİR - Zeki GÜNAL / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü kutlandı

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 176ncı kuruluş yıldönümü kutlandı
10 Nisan Türk Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle saat 10.00'da Cumhuriyet Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra polis müdürleri ve polis birimleri temsilcileri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın anıta çelenk koymasının ardından başlayan törende, şehitler anısına yapılan saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından sona erdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi