Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı: Merdiven altı oluşumlar Türkiye’nin imajını zedeliyor

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Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, yurtdışında Türkiye’nin sağlık turizmine yönelik çıkan olumsuz haberleri Hürriyet’e yorumladı. Son olarak İngiltere’de kamu otoriteleri Türkiye’deki ucuz sağlık operasyonlarına karşı vatandaşlarını uyardı. Türkiye’deki kilo verme operasyonlarındaki botoks zehirlenmesi vakalarına dikkat çekilen uyarıda, can kayıpları yaşandığı belirtildi. Prof. Dr. Banlı bu uyarılarla ilgili şunları söyledi:

“Son yıllarda Türkiye sağlık turizminde çok büyük bir atılım yaptı. Dünyanın pek çok ülkesinden binlerce hasta ülkemize tedavi için geldi. Öncelikle estetik ağırlıklı yapılan bu işlemler, hastaların memnuniyeti arttıkça, diğer bölümlerde de hasta sayısının artmasını sağladı. 2022 yılı TÜİK verisine göre Türkiye’ye 1 milyon 258 bin hasta gelmiş. Bu hastalar çok iyi koşullarda, çok uygun fiyatlarla sağlık hizmeti aldı ve gittiği yerlerde kaliteyi anlatarak hasta sayısının artmasını sağladı. Sadece İngiltere’den dört yılda 248 bin hasta ülkemizde tedavi gördü. Ülke olarak milyar dolarlık kazançlar konuşulur hale geldi.

SIFIR HİJYEN

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Ancak bu artışı gören bazı sağlık acenteleri, komisyoncular, simsarlar, internet üzerinden hasta bulan bazı oluşumlar, bu sistemde yer almaya başladı. Böyle olunca fiyat rekabeti yaparak çok daha ucuza hizmet verme yarışına girildi. Bazı işlemler kontrol dışı merdiven altı, hijyen ve bilimsel yapılanmalardan uzak yerlerde, çok ucuz fiyata yapılmaya başlandı. Böyle olunca buna ait sorunlar da beraberinde geldi. Birtakım estetik işlemlerde (dolgu, botoks gibi) mağdur olanlar ya da ameliyatlarda komplikasyon yaşayan hastalarda tedavinin iyi yapılmaması gibi hasta mağduriyetine sebep olan olaylar görüldü.

‘HASTA SAYISI DÜŞTÜ’

Tüm bunlar yabancı basında, binlerce iyi yapılan işlemleri gölgede bırakacak şekilde yer almaya başladı. Sanki Türkiye’de sağlıksız ve uygun olmayan koşullarda genel bir hizmet veriliyormuş izlenimi yaratılmaya çalışıldı. Bazı ülkelerde hasta sayısında düşüş yaşandı ama toplamda giderek artan sağlık turizmi kapasitesi devam ediyor. Ortadoğu ülkelerinden, Türk Cumhuriyetlerinden, Avrupa’nın her ülkesinden, Afrika ülkelerinden yüzbinlerce hasta ülkemizde çok iyi sağlık hizmeti alarak tedavi oluyor.”

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MERDİVEN ALTI YERLERE SIKI DENETİM ŞART

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizmindeki aracı firmaları ve kontrol dışı verilen sağlık hizmetlerini sıkı denetlemesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Oktay Banlı, “Olumsuz sonuçlar ortadan kaldırılmasıyla, ülkemiz tatil turizmi yanında, sağlık turizminden de çok büyük bir gelir elde edecektir. Ülkemizde mide botoksu ameliyatı olmuş ve yaşamını yitirmiş iki hasta var. Bu kişiler merdiven altında, ruhsatlandırılmamış aşırı doz ilaçlarla yapılan işlemler sonucu yaşamını yitirdi. Yani bu sayı dış basında yer aldığı gibi 71 değil” dedi.

BAŞKA ÜLKELER KÖTÜLÜYOR

Prof. Dr. Oktay Banlı, başka ülkelerin pazar payı kapmak için Türkiye’de olan olayları abarttığını ifade etti. Banlı, “Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin imajını güçlendirmek için bu konuda sıkı denetim yapıp, yapılan hizmetleri dış basına da aktarması şart” diye konuştu.