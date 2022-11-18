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Türk Lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'a 7 yıl 6 ay hapis istemi

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#Türk Lirası#Mika Can Raun#Sosyal Medya Fenomeni
Türk Lirasını klozete atmıştı Sosyal medya fenomeni Mika Can Rauna 7 yıl 6 ay hapis istemi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 12:29

Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakkında soruşturma tamamlandı. Mika Can Raun’un, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan şüpheli Mikail Can Kurnaz’ın herkese açık olarak kullandığı sosyal medya hesabından 21 Ekim tarihinde 100 liralık banknotu göstererek önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve tekrar eline aldığı 100 liralık banknotu bu kez klozete doğru attığı, ardından da sifona bastığı görülen bir video paylaştığı anlatıldı.

Şüpheli Mika Can Raun savunmasında, 100 liralık banknotu tuvalete atmadığını yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim olsun diye böyle bir şey yaptığını, paylaşımlarının suç oluşturmadığı, 1 saat sonra videoları kaldırdığını söyledi.

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İddianamede şüpheli Mika Can Raun’un Atatürk’ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk bayrağına yönelik onur kırıcı kastı ile hareket ettiği belirtildi.

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Mika Can Raun’un 100 liralık banknotu klozete atmakla, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçlarını işlediği kaydedildi.

Mika Can Raun’un, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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#Türk Lirası#Mika Can Raun#Sosyal Medya Fenomeni

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