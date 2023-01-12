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Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakkında beraat kararı

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#Mika Can Raun#Sosyal Medya Fenomeni#Türk Lirası
Türk lirasını klozete atmıştı Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakkında beraat kararı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 14:43

Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaştığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun beraat etti.

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İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mika Can Raun (Mikail Can Kurnaz) gelmedi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "mikacanraun" adlı Instagram hesabı aracılığıyla 21 Ekim 2022 tarihinde 100 TL'yi klozete attığı anları gösteren video yayınladığı kaydedildi. Sanığın savunmasında 100 TL'yi tuvalete atmadığını, yere bıraktığını, takipçileriyle etkileşim amacıyla böyle bir paylaşım yaptığını, paylaşımların suç oluşturmadığını, bir saat sonra bu videoları kaldırdığını, bugüne kadar hiçbir siyasi içerikli paylaşım yapmadığını belirterek atılı suçlamayı kabul etmediğine yer verildi.

Mütaalada, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarının yasal unsurları itibariyle oluşmadığından beraati talep edildi. 

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İKİ SUÇTAN BERAAT

Sanık Mika Can Raun'un avukatı mütalaaya katıldıklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Mahkeme, maddi unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın iki suçtan ayrı ayrı beraatine hükmetti. 

İDDİANAME

Sanık Mika Can Raun'un, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyordu. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mika, hakimlik tarafından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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#Mika Can Raun#Sosyal Medya Fenomeni#Türk Lirası

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