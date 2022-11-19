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100 TL’yi klozete atan fenomene 7.5 yıl hapis istendi

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#Mika Can Raun#Klozet#İddianame
100 TL’yi klozete atan fenomene 7.5 yıl hapis istendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Sosyal medya hesabından 100 TL’yi klozete attığı görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun hakkında savcılık iddianame düzenledi.

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Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, 100 TL’yi klozete atarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Raun, görüntüler nedeniyle sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine de “Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?” diyerek kendini savundu. Polis, görüntülerin ardından 24 Ekim’de Mika Can Raun’u gözaltına aldı. Mika Can Raun, çıkarıldığı adliyede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Mika Can Raun’un, müzik eşliğinde elindeki 100 TL’lik banknotu önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve eline aldığı 100 TL’lik banknotu klozete doğru atıp sifona bastığı belirtildi.

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İTİBAR EDİLMEDİ

Şüphelinin eyleminin sabit olduğu ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen bu savunmasına itibar edilmediğinin belirtildiği iddianamede, Mika Can Raun’un, “Atatürk’ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk bayrağına yönelik tahkir kastı ile hareket etmek suretiyle, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’e ait resim ile beraber, beyaz ay-yıldızlı Albayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik alameti olarak kullanılan ay-yıldız işareti de bulunan 100 TL’lik banknotu klozete atmak suretiyle ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamenin, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Mika Can Raun’un yargılanmasına başlanacak.

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#Mika Can Raun#Klozet#İddianame

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