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Türk Kızılayı’ndan kan bağışı için çağrı

#Türk Kızılayı#Kan Bağışı#Fidan
Türk Kızılayı’ndan kan bağışı için çağrı

Günlük 10 bin ünite civarında olan kan bağışı ramazan dolayısıyla 3 bine kadar düştü. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık vatandaşları iftar sonrası bağış yapmaya çağırdı.

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Ramazan ayı öncesinde Türk Kızılayı’na günlük ortalama 10 bin ünite civarın kan bağışı yapılıyordu. Bu rakam ramazanla birlikte günlük 3 bin üniteye kadar geriledi.

Kan bağış merkezlerinin iftar sonrasında da faaliyet gösterdiğini söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık vatandaşlara çağrı yaptı: “Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında kan bağışlarımızda düşüş yaşanıyor. Ancak kana olan ihtiyaç devam ediyor. Gönüllü kan bağışçılarımızı bu dönemde de kan bağışına devam etmeye davet ediyoruz.

Ramazan ayına belirli bir stokla girdiğimiz için şu günlerde ciddi bir kan temini sorunu yaşamıyoruz ancak bu sorunu hiç yaşamamak istiyoruz. 300’den fazla noktada arkadaşlarımız kan bağışlarını almaya devam ediyor. Ramazan ayında çalışmalarımızı iftar saatleri sonrasına da kaydırıyoruz.”

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HER ÜNİTEYE ÜÇ FİDAN

TÜRK Kızılayı’nın verdiği bilgilere göre ramazan ayının başladığı 2 Nisan’dan bu yana toplam 45 bin 798 ünite kan bağışı yapıldı. Böylece ocak ayından bu yana 788 bin 644 ünite kan toplandı. Kan bağışı yapanların yüzde 50’si 26-45 yaş aralığındaki bağışçılardan oluşuyor. 2022’de 3 milyon ünite kan toplamayı hedefleyen Türk Kızılayı kan bağışı yapanlar adına her bir ünite kan için üç fidan dikiyor.

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#Türk Kızılayı#Kan Bağışı#Fidan

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