Türk Kızılay’dan deprem bölgesine kış yardımı

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Türk Kızılay ihtiyaç sahibi depremzedelere 60 TIR yardım dağıttı. 1 milyon 2 bin depremzedeye yardım ulaştırıldı. İhtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet ile 54 bin gıda kolisi dağıtıldı. Temiz suya ulaşım için de 8 sistem kuruldu, 3 bin 800 ev tipi su arıtma cihazı takılırken, 10 bin su bidonu dağıtıldı. Depremzede kadınlara ise bakım ve hijyen malzemelerinden oluşan 40 bin paket ulaştırıldı. Öğrencilere 2 bin 900 kırtasiye seti desteği verildi. Soğuk ve yağışlara karşı 114 bin 500 izolasyon malzemesi (branda, silikon), 37 bin ısıtıcı ve 50 bin battaniye dağıtıldı. Depremzedelere yardım dağıtımına katılan Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, çalışmaları şu sözlerle özetledi: “Büyük bir afet yaşadık, yıldönümüne de yaklaşıyoruz. Biz depremin başından sonuna kadar tek bir şeyi vurguladık, altını çizdik. Dedik ki son depremzede yuvasına kavuşana ve yastığa başını huzurla koyana kadar biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz, ayrılmayacağız. Bu sözümüzü tutmaya

çalışıyoruz.”

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BAŞKAN YILMAZ DAĞITTI

Türk Kızılay’ın yardım çalışmalarına katılan Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, çocukları tek tek giydirdi, kolileri görevlilerle birlikte kapı kapı dağıttı.