Türk Interpolü, 7 organize suç örgütü liderinin yakalanmasını sağladı

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EGM Interpol- Europol Daire Başkanlığı, yurt dışına firar eden suç örgütü liderleri ile diğer suçluların yakalanıp, Türkiye'ye iade edilmelerine ilişkin özel ekip oluşturdu. Dolandırıcılık, tehdit, yağma ve mafya tipi suç örgütlenmeleri liderlerinin yakalanması için kurulan ekip, bugüne kadar Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, silahlı saldırı eylemlerinden aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, 'Göl' çetesi lideri Volkan Reçber, yaralama, tehdit, yağma, iş yerine zarar verme, cinayet suçlarından aranan Binali Camgöz, 'Şirinler' suç örgütünün lideri 'Meks' lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile yağma ve cinayet gibi birçok olayın faili olarak aranan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ile yardımcısı Lider Camgöz'ün bulundukları ülkelerde yakalanmalarını sağladı.

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FATİH ÖZER'İN İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

20 Nisan 2021 tarihinde Arnavutluk'a kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan kripto para uygulaması Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'un Flora şehrinde yakalandı. Türk Interpolü ile Arnavutluk polis teşkilatının etkin iş birliğinin ardından yakalanan Faruk Fatih Özer, şu anda Arnavutluk'ta tutuklu bulunuyor ve iade süreci devam ediyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İTAYLA'DA YAKALANDI

Türk Interpolü'nün çalışmaları sonucunda Gürcistan Interpolü tarafından yakalanıp, ardından Gürcistan'da adli kontrol ile serbest bırakılan suç örgütü lideri Barış Boyun, 3 Ağustos 2022 tarihinde İtalya'nın Rimini şehrinde otelde yakalandı. İstanbul'da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Barış Boyun, İtalya'da tutuklandı. Barış Boyun'un iade süreci için temaslar sürüyor.

'GÖL' ÇETESİ LİDERİ KARADAĞ'DA TUTUKLU

İstanbul'da diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmalara giren ve olaylarda kullandıkları taşıtları bulunmaması için göle atmaları nedeniyle kamuoyunda 'Göl' çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Volkan Reçber, 30 Temmuz 2022 tarihinde Türk Interpolü'nün yoğun çalışmaları sonucu Karadağ Podgoritsa Havalimanı'nda yakalandı. Romanya'da yasa dışı silah bulundurma suçu ile ilgili olarak 2021 Ocak ayında yargılandığı davada Volkan Reçber'in adli kontrol kararı ile serbest bırakılması üzerine Türk İnterpolü, elde ettiği istihbarat neticesinde Reçber'in Karadağ'da yakalanmasını sağladı. Karadağ’da tutuklu bulunan Reçber'in iade süreci devam ediyor.

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İzmir'de işlediği yaralama, tehdit, yağma, iş yerine zarar verme, cinayet suçlarından dolayı aranan ve 'Deniz' ismiyle de bilinen Binali Camgöz, EGM Interpol- Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda Karadağ'da yakalandı. Yasa dışı yollarla kaçtığı Gürcistan'da sahte kimlik çıkartan ve bu kimlikle Balkan ülkelerine geçtiği belirlenen Camgöz için Türk Interpolü kırmızı bülten çıkartarak 6 Temmuz 2022 tarihinde yakalanmasını sağladı. Camgöz, Türkiye'ye iadesi tamamlanana kadar Karadağ'da tutuklu bulunuyor.

'ŞİRİNLER' ÖRGÜTÜ LİDERİ HOLLANDA'DA TUTUKLANDI

Silahlı yağma, cinayet, yaralama olaylarına karışan 'Şirinler' suç örgütünün lideri 'Meks' lakaplı Mehmet Sabri Şirin, hakkında çıkartılan kırmızı bültenin ardından Hollanda'nın Limburg bölgesinde yakalandı. Şu an Hollanda'da da tutuklu bulunan Şirin'in de iade süreci devam ediyor.

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ÖRGÜT LİDERİ VE YARDIMCISI SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

İzmir'de birçok silahlı saldırı, mala zarar verme, yağma ve cinayet eylemi gerçekleştiren ve suç örgütünün lideri olarak aranan Serkan Kurtuluş, 11 Haziran 2020'de Arjantin'de, örgütteki sağ kolu Lider Camgöz ile birlikte sahte kimliklerle yakalandı. Arjantin'de tutuklu bulunan 2 kişinin Türkiye'ye iade süreci devam ediyor.

EGM Interpol- Europol Daire Başkanlığı, yurt dışında yakalanmasını sağladığı suç örgütü liderlerinin yanı sıra diğer suçlara karışan ve bulundukları ülkelerin güvenlik güçlerince yakalanan 84 suçlunun da bu sene içerisinde Türkiye'ye iadesini sağladı.