Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı kuş sürüsü içine girdi

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Edinilen bilgiye göre, Uganda'nın Entebbe şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelecek olan TK 606 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 281 yolcusuyla kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsü içine girdi.

Uçuş ekibi bunun üzerine havada bir süre tur atarken, gerekli kontrollerin yapılması için Entebbe Uluslararası Havalimanı’na geri döndü. Uçakta yapılan kontrollerde seferin gerçekleşmesi için herhangi bir soruna rastlanmadı.

Buradaki kontrollerinin ardından Entebbe den tekrar havalanan THY uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.