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Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı kuş sürüsü içine girdi

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#Türk Hava Yolları#Kuş Sürüsü#Uganda
Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı kuş sürüsü içine girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 20:21

Türk Hava Yolları'nın Uganda-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsü içine girdi. Yaşanan olayın ardından uçak güvenlik nedeniyle kalkış yerine geri döndü. Buradaki kontrollerinin ardından tekrardan havalanan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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Edinilen bilgiye göre, Uganda'nın Entebbe şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelecek olan TK 606 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 281 yolcusuyla kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsü içine girdi.

Uçuş ekibi bunun üzerine havada bir süre tur atarken, gerekli kontrollerin yapılması için Entebbe Uluslararası Havalimanı’na geri döndü. Uçakta yapılan kontrollerde seferin gerçekleşmesi için herhangi bir soruna rastlanmadı.

Buradaki kontrollerinin ardından Entebbe den tekrar havalanan THY uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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#Türk Hava Yolları#Kuş Sürüsü#Uganda

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