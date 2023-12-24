Türk halkı yapay zekâyı filmlerden öğreniyor

Haberin Devamı

Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği, Türk halkının yapay zekâya bakışını öğrenmek için bir araştırma yaptı. 1200 kişiyle yapılan araştırmanın ayrıntıları şöyle:

* Türkiye’de yapay zekâ kavramı insansı robotlar olarak algılanıyor.

* Türkiye’nin yüzde 67’si yapay zekânın okullarda ders olarak okutulması gerektiğini belirtiyor.

* Yüzde 77’si yapay zekâya ilgi gösteriyor ancak ne olduğunu tam olarak bilmiyor.

* Yüzde 14’ü yapay zekâ ile çok ilgili ve gelişmeleri yakından takip etmek istiyor.

* Yüzde 24’ü yapay zekâ kurgularının gerçek hayattaki geleceğe yakın olduğunu düşünüyor.

* Türkiye’nin yüzde 84’ü yapay zekânın yaygınlaşmasıyla işini kaybedeceği endişesi yaşıyor.

* Türkiye’de yapay zekâ hizmet algısında yazılım, bilişim, e-ticaret, medya, savunma sanayisi, ulaşım ve sağlık sektörleri önde çıkıyor.

Haberin Devamı

İNSAN KADAR AKILLI OLABİLİR Mİ

* Robot-yazılım ile betimlenen dünyalar ise gelecekteki durumumuza benzetiliyor.

* Yapay zekâ en çok filmlerden öğreniliyor. Bu filmler arasında Star Wars, Terminatör 2, Matrix, Yıldızlararası, Black Mirror ve RoboCop bulunuyor.

* Yapay zekâlı bir makine-robot insan kadar akıllı olabilir diyenlerin oranı yüzde 29, karşı çıkanlar yüzde 39, kararsız olanlar ise yüzde 32.

BU ALGIYI İLK ÖNCE HOLLYWOOD YARATTI

Dijital İş Geliştirme Uzmanı Berat Kızılel: “Şu an yapay zekâlı robotlar üretemesek de, onların yakın gelecekte evlerimizde bile olacakları, adeta bir insan gibi, hatta ondan daha üstün yeteneklerle donatılmış şekilde hayatımıza önce girecekleri sonra da işimizi bile tamamen elimizden alacakları gibi bir inanış yaygın. Bu algıyı önce Hollywood film endüstrisi yarattı. Gelecekte insan nüfusunun tamamen sona ereceği ve dünyanın robotlara kalacağına dair filmler de var. Bunlara bakarak yapay zekânın geleceğini tahmin etmek, inananlar için çok daha korkutucu olacaktır.”

İŞİNİ ALMAYACAK REFAHINI ARTIRACAK

Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş: “Yapay zekâ günümüzde, yakın geçmişe kadar insanlar emek yoğun olarak sürdürülen, tekrarlayıcı veya tehlikeli birçok görevin ikamesinde başarıyla kullanılıyor. Bu teknolojinin otomotivden ilaca kadar değişen pek çok endüstriyel sektörle, bankacılıktan tıbba kadar değişen pek çok hizmet sektöründe giderek artan bir kullanımı bulunuyor. Yapay zekâ, insanların işlerini ellerinden almayı değil, onların refahını artırmayı ve küresel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.”