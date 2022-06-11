Türk Dünyası’na birlik mesajı

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Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılan Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Giderek etkisi artan küresel siyasi ve ekonomik krizler bu tür işbirliklerini daha kıymetli hale getiriyor. Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği nezdinde somutlaşan işbirliğimiz coğrafi, demokratik, ekonomik ve elbette siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor.

DÜNYADA REFORM TARTIŞMALARI

Günümüzde İpek Yolu gibi kadim ticaret yolları dahi yeni karayolu ve demiryolu hatları inşa edilerek tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan siyasi ittifaklar ve güvenlik paktları sorgulanıyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm devletleri bir araya getiren yapıların reforma tabi tutulması tartışmaları yaygınlaşıyor. Krizlerin pençesinde kıvranan toplumlar, kendilerine yeni çıkış yolları arıyor. Böyle bir iklimde bizim tarih, kültür ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmamız kadar tabii bir durum olamaz. Kendi aralarında çıkarlarına uygun şekilde gizli veya açık her türlü işbirliğini yapanların birliğimizin faaliyetlerine farklı gözle bakmalarını çifte standart olarak değerlendiriyorum. Biz bunların hiçbirine aldırmadık, aldırmayacağız. Şehirlerimizi, tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak geliştirmenin yollarını arayacağız. Şehirlerimizi günümüz ihtiyaçlarına uygun altyapılar ve eserlerle donatmayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizi, insanları arasında yakın bağlar kurarak aynı vücudun uzuvları gibi bütünleştireceğiz.”