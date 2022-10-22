Türk doktor Forbes kapağında

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Almanya’ya göç eden Ordu Aybastılı bir işçi ailesinin kızı Dr. Dilek Gürsoy, başarılı ameliyatları ile Avrupa’da aranan sayılı doktorlar arasında yer alıyor. Yapay kalp cerrahisi konusunda Avrupa’da ilk ve tek kadın doktor olan Gürsoy Almanya dışında Hindistan ve Türkiye’de de önemli kalp ameliyatlarında yer alıyor. 2019’da Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü’ne ve Alman Tıp Ödülü’ne (German Medical Award) layık görülürken yılın doktoru da seçildi. Halen Düsseldorf kentindeki Clinic Bel Etage’in başhekimliğini yapan Dr. Gürsoy, son olarak Avrupa’nın tam yapay kalp nakline imza atan ilk kadın cerrah olarak adını dünyada duyurdu.

ABD merkezli Forbes dergisinin Almanya’da 3 Kasım’da yayımlanacak sayısına kapak olan Gürsoy, çalışmalarının meyvesini aldığı için mutlu:

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KALP HASTANESİ KURACAK

“12 yıldır tam yapay kalp alanında çalışmalar yürütüyorum. Forbes gibi dünyaca ünlü bir derginin Almanya’daki sayısında kapak olmam beni onurlandırdı. Dergide, Almanya’da kuracağımız kalp hastanesi hakkında bilgiler verdim. Tam yapay kalp ve tam yapay kalp araştırmaları şu an ne durumda bunları anlattım. Avrupa’daki bu son çalışmalar hakkında bilgi sundum. Kalp yetmezliği büyük bir problem. Organ bağışları az. Dolayısıyla tam yapay kalp araştırmalarına önem verilmeli ve daha çok bütçe ayrılması lazım. Hem insan ve hem de hayvanlar üzerinde çok tecrübeliyim. Tam yapay kalp, özellikle kadınlarda büyük önem taşıyor.”

KÜÇÜK YAŞTA BABAMI KAYBETTİM

Küçük yaşta babasını kaybeden Dilek Gürsoy, annesinin tek başına 40 yılı aşkın bir süre çalışarak çocuklarını yetiştirmesine hayran olduğunu söylerken, ailesine çok önem verdiğini ifade etti. Gürsoy, “Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum, annemle çok vakit geçiriyorum, annem nasıl yaşamış, neler yapmış onları dinliyorum ve diyorum ki bazen, bugün bizim şartlarımız çok iyi, bunun kıymetini bilmek lazım” dedi.





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Dilek Gürsoy’un aylar önce Twitter hesabından paylaştığı muayenehanesinde dantel örerken çekilen fotoğrafı en az tıp alanındaki başarısı kadar konuşulmuş, Gürsoy da sosyal medyadaki ‘Dantel de yaparız by-pass da yeter ki kadın istesin’ paylaşımının hikâyesini Hürriyet’e anlatmıştı. Gürsoy “Annem danteliyle muayenehaneme ziyaretime geldi. Ben de anneme ‘zaten küçükken de bunu yapıyordum, ver de ben de biraz yapayım’ dedim. Annem de o zaman ‘kızım bunu da anlatsana millete’ dedi. Ben de fotoğraf çekip gönderdim” ifadelerini kullandı.