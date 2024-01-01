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Türk diplomatın katili öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#PKK#Cemil Akar#Osman Köse
Türk diplomatın katili öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 07:00

MİT ve TSK’nın, Irak’ın kuzeyine yaptığı ortak hava harekâtıyla, Irak’ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği saldırının faillerinden PKK’lı terörist Cemil Akar etkisiz hale getirildi.

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TÜRK diplomat Osman Köse, görev yaptığı Erbil’de 17 Temmuz 2019’da gittiği bir restoranda PKK/KCK’lı teröristlerin hain pususu sonucu şehit oldu. Restorandan kaçış anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan teröristin “Renas Derik” kod adlı Cemil Akar olduğu belirlendi. MİT, güvenlik kamerası görüntüleri üzerine detaylı bir çalışma başlattı. Eylem sonrası kaçış görüntüleri dakika dakika incelendi. Titiz incelemeler sonucunda saldırganların, eylem sonrasında Erbil’den kaçarak Süleymaniye bölgesine geçtiği tespit edildi. Saldırganlardan Akar’ın, Süleymaniye’nin kuzeyinden Kandil alanına ulaştığı belirlendi. İstihbarat çalışmalarının ardından MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyinde düzenlediği ortak hava harekâtıyla PKK’lı Akar, etkisiz hale getirildi.  

 

 

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#PKK#Cemil Akar#Osman Köse

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