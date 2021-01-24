Türk denizciler Afrika’da kaçırıldı

Türkiye saatiyle dün 10.36’da Nijerya Lagos’un yaklaşık 180 mil açığında korsanlar gemiye saldırdı. Gemi personeli kendilerini güvenli alana kilitledi. Kaptan Mustafa Kaya, korsanlar güverteye çıktığında Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün haberleşme sisteminden acil çağrı yapsa da gemi çok açıkta olduğu için yardım gecikti.

Korsanlar 6 saatin sonunda güvenli alan kapısını kırdı. İkinci Mühendis Farman İsmayilov’u öldüren korsanlar 19 mürettebattan 15 Türk’ü rehin alarak gemiyi terk etti. Korsanların bıraktığı 4. Kaptan Furkan Yaren ve 2 personelin bulunduğu geminin bugün Gabon Port- Gentil limanına ulaşacağı açıklandı.

ERDOĞAN, 4. KAPTANLA GÖRÜŞTÜ

Süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Kaptan Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü. Kaçırılan personelin kurtarılması için tüm yetkililere talimat verdiğini ifade etti. Boden Denizcilik’e ait 222 metrelik gemi, Nijerya’nın Lagos limanından aldığı konteynerleri Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town limanına götürüyordu.

MÜRETTEBAT LİSTESİ

- Kaptan Mustafa Kaya

- 2. Kpt. Melih Çetin

- 3. Kpt. Doğancan Cengil

- 4. Kpt. Furkan Yaren

- Başmühendis Süha Tatlıgül

- 2. Müh. Farman Ismayılov

- 3. Müh. Yasin Alper Şeker

- Elektrik Zabiti Gökhan Buran

- Reis Vedat Aksan

- Gemici Erdi Erman

- Gemici Halil Gülçür

- Gemici Ünsal Dilsiz

- Gemici Adil Alkan

- Gemici İlyas Baş

- Fiter Mesut Meral

- Yağcı Bahadır Yeşilalan

- Yağcı Gökhan Lale

- Aşçı Mustafa Benklioğlu

- Stajyer Hamza Orhan