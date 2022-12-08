Türk cerrah ‘En etkili 100 kadın’ listesinde

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, 2022’de dünyanın en ilham veren ve etkili 100 kadını listesini açıkladı. Listede Avrupa’da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah Dilek Gürsoy da yer aldı.

Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dr. Dilek Gürsoy, 10 yılı aşkın süredir yapay kalp üzerine araştırmalarda yer alıyor ve onlara öncülük ediyor. Daha önce Almanya’da Forbes dergisinin de kapağına taşıdığı Türk doktor Gürsoy, BBC’ye röportajında “2010 yılından beri yapay kalple ilgili çalışıyorum. Tam yapay kalp ameliyatları yapıyorum. Bunlarla büyüdüm ve neredeyse 12 sene oldu. ‘Avrupa’daki ilk yapay kalp nakli yapan kadın cerrah’ haberlerini pek sevmiyorum ama bana ameliyat sırasında ‘Amerika’da bir kadın arkadaş yaptı ama Avrupa’da sen teksin’ dediler” diye konuştu.

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ÇALIŞINCA OLUR

Söyleşide tecrübenin önemine değinen Dilek Gürsoy, “Ama bu işin çok öncesi ve çok sonrası var. Ben yapay kalp araştırmalarında hem insanlarda hem hayvanlarda çok tecrübeliyim. İş tecrübeye bakıyor. Ben çok kişinin yapmadığı işlerle ilgilendim, buna şans da diyebiliriz. Hırslı biri değilim. ‘Ben yapayım, bana kalsın’ demem. Çalışınca olur, azimli olursanız başarırsınız. Sizin üstünüz olan kişiler de dürüst kişileri arıyor zaten. Tabii yeteneğiniz de olacak, ama çalışma olmadan ben de bir yerlere gelemezdim” dedi.

Kadınların iş dünyasındaki yeri ile ilgili Gürsoy, “Tabii kadın yönetici olurken alçak gönüllü, gücü olsa da sempatik kalmayı başaran kadınlar olmaya devam edebiliriz. Çok sert, erkeksi olmamıza gerek yok. Hem fiziksel hem de karakter olarak. Ben olduğum hali korumayı seviyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel de Dilek Güngör’ü kutlamıştı.

KONFOR ALANINDAN ÇIKIN

Dilek Gürsoy ilerleme için konfor alanından çıkılmasının şart olduğunu söyledi: “Ben konfor alanımdan çıktım dört beş sene önce, kendi işime daldım. Zorluklar çektim, çekiyorum da ama hoşuma gidiyor çünkü kendi işimin peşindeyim. Attığım adımların ileri gideceğini çok iyi biliyorum. Ama çalışacak, emek vereceksiniz.”

KİMDİR

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Ordu Fatsalı bir işçi ailesinin çocuğu olan 46 yaşındaki Dilek Gürsoy, Almanya’da dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken babasını kalp krizinden kaybetti. Babasını elinden alan bu hastalıkla mücadele, yıllar sonra onun mesleği oldu. Düsseldorf Tıp Fakültesi’ni bitirip kalp cerrahı oldu. 2012 yılında yapay bir kalbi implante eden Avrupa’da ilk kadın cerrah olarak tıp tarihine geçti. 2019’da Almanya’da “Yılın Hekimi” seçildi. Ayrıca kablolar ve harici güç kaynakları olmayan yeni tip bir yapay kalp projesi üzerinde çalışıyor. Gürsoy, hayat hikâyesini anlattığı “Buradayım Çünkü İyiyim” adlı bir de kitap yazdı.