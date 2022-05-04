Türk biliminsanları araştırdı: Ağır sporlar ömre zarar

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ANİ kalp durması, nedeni belirlenemeyen ölümler spor dünyasında çokça karşılaşılan durumlardan. Saatlerce spor yapmanın “sağlıklı” olduğu algısı ise içine düştüğümüz büyük bir yanılgı. Çünkü aslında profesyonel sporla uğraşmak ya da saatlerce ağır sporlar yapmak vücuda yarardan çok zarar veriyor. Bu konuyu ele alan iki genç Türk araştırmacı Melek Ece Öngel ve Cennet Yıldız’ın yaptığı araştırma da bunu ortaya koydu. Yeditepe Üniversitesi’nden Cennet Yıldız ve Melek Ece Öngel’in doktora tezleri için çalışırken yaptıkları araştırma, İngiltere’de Journal of Nutritional Sciences isimli bilimsel dergide yayınlandı.

DOKULARI YIPRATIYOR

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özilgen’in danışmanlık yaptığı araştırmaya göre, fazla spor ve yüksek kalorili beslenme, vücuttaki yağ oranı çok ideal olsa dahi dokularda yıpranma yaratıyor. Bu yıpranma payına ise entropi deniliyor. Ancak uygun bir beslenme modeli ve antrenmanlar arası dinlenme sürelerinin düzenlenmesi gibi önlemler ile entropi azalıyor ve yaşam süresi uzuyor.

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BESLENME PROGRAMI ŞART

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, entropiyi şöyle açıklıyor: “Ağır egzersiz gerektiren spor dalıyla uğraşanların dokuları diğer insanlara göre daha fazla yıpranır. Normalde yürüyüş, hafif egzersiz, normal hareketlilik fizyolojik olarak gerekli iken bunun aşırısı da hiç yapmamak gibi zararlı olabilir. Bu yıpranma payına entropi denir. Yıpranmaları minimize etmek için de uygun egzersiz ve beslenme programı şart.”

ŞAŞIRTICI AMA GERÇEK: EN UZUN GOLFÇÜLER YAŞIYOR

Sporcular genellikle sporu bıraktıktan sonra yüksek kalorili beslenmeye devam ediyor. Bu da vücutta yıpranmayı arttıran etkenlerden biri. Öngel ve Yıldız’ın araştırmasına göre, sporcular arasında en uzun yaşam süresine ortalama 92 yılla golf yapanlar sahip. Rugby yapanlar 75, halteciler ise ortalama 66 yıl yaşıyor.