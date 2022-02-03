Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Geldikleri gibi gittiler

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yapan İlker Özdemir isimli balıkçı teknesiyle uluslararası sularda olmasına rağmen bir süre sonra Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı.
Türk teknesinin yanına yaklaşan Yunan botundaki askerler uluslararası karasularında olmasına rağmen "burası Yunan Denizi" diyerek Türk balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırmak istedi.
Yunan askerlerinin dakikalarca süren tacizine kahramanca direnen İlker Özdemir, askerlere seslenerek "Burası uluslararası karasuları; cesaretiniz varsa gelin.Müdahale edin, ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz" diyerek kahramanca kafa tuttu.