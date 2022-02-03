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Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi! Geldikleri gibi gittiler

#Çanakkale#Yunan#Gemi

Çanakkale'de Gökçeada ile Semendirek adası arasındaki Uluslararası karasularında olta ile balık avlayan Türk teknesine Yunan Sahil Güvenliği müdahale etti. Uluslararası sular olmasına rağmen 'Yunan denizindesin, tekneyi batırırız' diyerek dakikalarca süren Yunan tacizine aldırış etmeyen Türk balıkçının kahramanca mücadelesi kameralara anbean yansıdı.

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Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında olta balıkçılığı yapan İlker Özdemir isimli balıkçı teknesiyle uluslararası sularda olmasına rağmen bir süre sonra Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı.

Türk teknesinin yanına yaklaşan Yunan botundaki askerler uluslararası karasularında olmasına rağmen "burası Yunan Denizi" diyerek Türk balıkçı teknesini bölgeden uzaklaştırmak istedi.

Yunan askerlerinin dakikalarca süren tacizine kahramanca direnen İlker Özdemir, askerlere seslenerek "Burası uluslararası karasuları; cesaretiniz varsa gelin.Müdahale edin, ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz" diyerek kahramanca kafa tuttu.

Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi Geldikleri gibi gittiler

O anlar Türk balıkçı teknesindeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Türk balıkçının sert çıkışına dayanamayan Yunan sahil güvenliği bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
Türk balıkçılar tehditlere boyun eğmedi Geldikleri gibi gittiler

İlker Reis olarak bilinen İlker Özdemir'e görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından destek yağdı. Binlerce kişi Türk balıkçının kahramanca mücadelesini gururla izlediklerini belirtti.

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#Çanakkale#Yunan#Gemi

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