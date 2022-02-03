Son dakika... MSB duyurdu! 43 terörist etkisiz hale getirildi

Haberin Devamı

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu!

El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi.

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz!

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

1⃣ El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu!



El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi pic.twitter.com/RZtMukDoLe — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 3, 2022

100 CİVARINDA CEZALANDIRMA ATIŞI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklarken, söz konusu teröristlerin 30 hedefe yönelik yapılan 100 civarında cezalandırma atışı sonucunda öldürüldüğü öğrenildi.