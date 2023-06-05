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Türk askeri Kosova yolunda

Güncelleme Tarihi:

#Kosova#NATO#Lüleburgaz
Türk askeri Kosova yolunda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova’da meydana gelen olaylar nedeniyle, 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun Kosova’ya intikale başladığını bildirdi.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova’ya intikale başladı” denildi. Kosova’nın kuzeyinde azınlık Sırpların Arnavut asıllı başkanların seçildiği belediye seçimlerini protesto ettiği sırada yaşanan çatışmalarda, göstericilerin taş ve molotof kokteyli fırlatması sebebiyle 50’den fazla NATO barış misyonu (KFOR) askeri yaralanmıştı. Olayı “kabul edilemez olarak” nitelendiren NATO, bölgeye 700 askerlik ek kuvvet göndermeye karar vermişti. 

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#Kosova#NATO#Lüleburgaz

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