Türk askeri Kosova yolunda

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova’ya intikale başladı” denildi. Kosova’nın kuzeyinde azınlık Sırpların Arnavut asıllı başkanların seçildiği belediye seçimlerini protesto ettiği sırada yaşanan çatışmalarda, göstericilerin taş ve molotof kokteyli fırlatması sebebiyle 50’den fazla NATO barış misyonu (KFOR) askeri yaralanmıştı. Olayı “kabul edilemez olarak” nitelendiren NATO, bölgeye 700 askerlik ek kuvvet göndermeye karar vermişti.