Turizmcinin beklediği kar geldi: Kartalkaya'ya ziyaretçi akını

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Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan 5 otelde, yarıyıl tatilinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Binlerce tatilci kar kalınlığının 1,5 metre ulaştığı pistleri doldurdu. Telesiyejlerle Köroğlu Dağları’nın zirvesine çıkan tatilciler kayak ve snowboard yaptı. Kayak merkezine ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

"GEÇMİŞİ TELAFİ EDECEĞİZ"

Kartalkaya'da bulunan 2 oteli bulunan firmanın bölge müdürü Yusuf Avcı, "Şu an tüm pistlerimiz açık. Beklediğimiz kar geldi. Pistlerimizin hepsini kayakseverlere açtık. Tatil güzel geçiyor. Şubat ayına da ciddi rezervasyonlar alıyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek. Kar sıkıntısı kalmadı. Otellerde doluluk iyi durumda. Bundan sonra kayak zamanı. Sezon geç başladı ama önümüzde 2 ay var. Bu 2 ayı güzel değerlendireceğiz. Geçmişi telafi edeceğiz" dedi.

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