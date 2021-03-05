‘Turizm sektörü haziran ayına kadar aşılanmalı’

Sektörün ciro kaybının 23 milyar dolara ulaştığını, turizmdeki şirketlerin kullandığı kredi tutarının 7 ayda 140 milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Budak, “Turizm bölgelerinde çok yoğun çalışmalar yapılmalı ki buralar maviye dönmeli. Haziran başına kadar turizm sektörü çalışanlarının aşılanmaları tamamlanmalı” dedi.