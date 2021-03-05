ANKARA
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‘Turizm sektörü haziran ayına kadar aşılanmalı’
CHP Antalya Milletvekili Osman Budak, beraberindeki Antalya, Muğla ve Aydın CHP milletvekilleriyle beraber Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, turizm sektörünün 2020 yılında başlayan salgından derinden etkilendiğini belirtti.
Sektörün ciro kaybının 23 milyar dolara ulaştığını, turizmdeki şirketlerin kullandığı kredi tutarının 7 ayda 140 milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Budak, “Turizm bölgelerinde çok yoğun çalışmalar yapılmalı ki buralar maviye dönmeli. Haziran başına kadar turizm sektörü çalışanlarının aşılanmaları tamamlanmalı” dedi.