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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.07.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Turizm cennetinde kaydedildi... İsyan ettiren görüntü!

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Bozcaada'da turizm magandalarının ortaya çıkardığı manzara sosyal medyada da tepki çekti. Parti yapan bir grubun geride bıraktıklarını çekip paylaşan belediye yetkilileri "Nasıl, parti güzel miydi? Yazık, çok yazık..." diye isyan etti...

Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlar bayram tatili ile beraber Ege ve Akdeniz kıyılarına akın etmeye başladı.

Normalleşme sürecindeki ilk uzun tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler turizm bölgelerinde yoğunluk oluşturuyor.

Bırakın otelleri, tesisleri, kamp alanlarında bile boş yer kalmadı.

Kapasitesinin çok üzerinde misafir ağırlayan bölgelerden, 'istenmeyen' görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'da bayram tatilinin henüz başında isyan ettiren bir görüntü kaydedildi.

Turizm cennetinde kaydedildi... İsyan ettiren görüntü

Bozcaada Belediyesi'nin yaptığı paylaşımda, sahilde eğlenen bir grubun geride bıraktığı 'manzara' gözler önüne serildi.

Çöplerin ve kırık şezlongların olduğu görüntüler, Bozcaada Belediyesi'nin Twitter hesabından "Nasıl, parti güzel miydi? Yazık, çok yazık..." notuyla paylaşıldı.

Görüntülerdeki 'vurdumduymazlık' sosyal medyada da tepki çekti.

Bozcaada’da boş oda kalmadı
Bozcaada’da boş oda kalmadı

 

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