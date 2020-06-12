Türkiye, yabancı turistlerle ilgili alınacak pandemi tedbirlerini belirlerken uçuşlar ile ilgili planlamalar için diplomasi trafiğine devam ediliyor. AK Parti’nin son MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Gelen turistler güven içinde olacak. Dünyada sağlık bakımından ülkemizin ne kadar iyi olduğunu bu zor zamanlarda da herkes gördü” dediği öğrenildi. Erdoğan, yurtdışından gelecek turistlerin Türkiye’de hastalanması durumunda tedavinin bedelsiz olarak karşılanacağını açıkladı. Toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sunum yaparak “Türkiye güvenli bir ülke. Gelecek turistlere sağlık güvencesi de vereceğiz. Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen turistler eğer burada hastalanırlarsa tedavilerini bedava olarak üstleneceğiz” dedi.

PUTİN’LE TURİZMİ KONUŞTULAR

Erdoğan, Türkiye’nin turistlere vereceği sağlık güvencesini liderler ile yaptığı telefon görüşmelerinde de dile getirdi. Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e de turizm konusunda ayrıntılı bilgi vererek, Türkiye’nin Rusya ile uçuşların 15 Temmuz’da başlaması için planlama yaptığını dile getirdi. Geçen yıl Rusya’dan 7 milyon, Almanya’dan 5 milyon, İngiltere’den ise 2 milyon turist Türkiye’ye geldi. Erdoğan, Türkiye’nin bu yıl da tüm tedbirleri alarak turistleri ağırlayacağını söyledi.

15 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAKLAR

Toplantıda verilen bilgiye göre uçuşların 15 Haziran’da Arnavutluk, Avusturya, Fas, Kazakistan, Moldova, Sırbistan, Ürdün; 1 Temmuz’da ise Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Ukrayna ile başlaması konusunda karşılıklı mutabık kalındı. İtalya ve Sudan’ın 1 Ağustos, ABD’ye ise 1 Eylül’de uçuşların başlaması için plan yapılıyor.

SAĞLIK GÜVENCESİ NASIL UYGULANACAK?

Türkiye önce gelen turistlere havalimanında test yapacak. Testlerin pozitif çıkması durumunda isteyen ülkesine geri gönderilecek, isteyenler ise Türkiye’de tedavi olabilecek. Uçakta pozitif bir vaka çıkarsa, etrafındaki yolcuların Türkiye’de kalacağı adres alınacak ve kişiye özel karantina yapılacak. Karantinada turist tatilini yapabilecek fakat her gün ateşi ölçülerek sağlık durumu yakından takip edilecek. Oteller her duruma hazır olacak. Bazı oteller turiste özel plajlarda karantina alanları yaratabilecek.

KAPLICALAR TANITILACAK

Toplantıda Erdoğan sağlık turizmi ile Türkiye’nin sıçrama yapacağını anlatırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şu bilgileri verdi: “Sağlık turizmi anlamında çok büyük bir potansiyel taşıyoruz. Özellikle yaşlıların tedavisinde Avrupa’da ciddi sıkıntı var. İnsanlar huzurevlerinde, hastanelerde öldüler. Sağlık turizmi anlamında USAŞ çalışıyor. Bundan sonra yaptığımız büyük hastanelerde yabancı ülkelerdeki insanları da tedavi edeceğiz. Türkiye’de belli hastalıklar noktasında uzmanlaşmış yerlerin tanıtımı yapılacak. Jeotermal ve kaplıca sağlık turizmi kapsamında düşünülüyor.”