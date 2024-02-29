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Turgut Altınok'tan su tarifesi açıklaması: Yüzde 50 indireceğiz

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#Turgut Altınok#AK Parti#Yerel Seçim
Turgut Altınoktan su tarifesi açıklaması: Yüzde 50 indireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 17:17

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "31 Mart’tan sonra Ankara’da su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz" dedi.

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Turgut Altınok, Ankara’nın Polatlı ilçesinde muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Altınok, "Polatlı’ya su geldi mi? Rakibimin haberi yok; 'Polatlı’ya su geldi’ diyor. Aslında kendisinin haberi yok. 'Ankara’da sudan para almayacağım' dedi. Şu an en pahalı suyu tüketiyorsunuz. 31 Mart’tan sonra Ankara’da su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz. Su aboneliği için de 35-50 bin TL fatura gösteriliyor. Biz, köylerden su sayaç parası almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz. Bizim derdimiz Polatlı’mızı kalkındırmak. Polatlı’da köylümüzün ayağı çamura değmeyecek. Çiftçimize 500 litre mazot vereceğiz" dedi.

31 Mart’tan sonra Polatlı'da soğan işleme ünitesi kuracakları sözünü veren Altınok, "Soğuk hava deponuz var mı? 2024'de soğuk hava depomuzu Polatlı’da yapıp hizmete açacağız. Geçen seçimde verdiği sözlerin hiçbirini gerçekleştirmemiş bir belediye başkanı var. Yine otopark problemini de çözeceğiz. Ankaralı musluktan suyunu içecek. Süt ve et fabrikası kuracağız. Ankaralı kendi sütünü, yoğurdunu, tereyağını yiyecek. Doğal yem fabrikası yapacağız. Şu an çiftçimizin en büyük derdi yem maliyeti" diye konuştu.

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Turgut Altınoktan su tarifesi açıklaması: Yüzde 50 indireceğiz

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçları arttı. Borçları kadar Ankara'da hizmet yok. Bu kaynaklar geriye gitti. Bunları açıklaması lazım. Göreve geldiğinde belediyenin kaç lira borcu vardı, şimdi ne kadar borcu var? Belediyenin bütün şirketleri batak. Bu şirketlerden kimler ihale aldı? Ankara hak ettiği hizmeti alamıyor" ifadelerini kullandı.

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#Turgut Altınok#AK Parti#Yerel Seçim

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