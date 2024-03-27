Turgut Altınok: Ankara'nın 280 milyarı kayıp

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AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok, katıldığı ATV canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da sözü, eseri olmayanlar yalan, iftira siyasetine devam ediyor. Altınok adına kayıtlı malımız olacak ki vereceksiniz. 600 dairenin tapusunu çıkaramazsanız yalancısınız, müfterisiniz. Zerre onuru varsa Yavaş'ın istifa etmesi lazım dedim. Dün kendi kendini yalanlayan bir haberle devam ettiler. Suç duyurusunda bulunacağım. 20 yıldır görev yapıyorum; hanımım, çocuklarım makam aracına binmedi. Rakamları açıkladık. Tertemiz, sütte leke Altınok'ta leke yok.

Belediye primleri yatırmıyor, sonra para dağıtıyor. Dağıttığı para hükümetin. Ankara'nın 9 milyar liralık mülkünü sattılar. Sayın Yavaş'ı bir şirketin başına getirseniz batırmıştı. Kar eden şirketler zararda. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu.

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ANKARA'NIN 280 MİLYARI KAYIP

Yardımları yüzde 50 düşürdüğü halde daha çok yardım yapıyormuş gibi bir algı oluşturuldu sosyal medya aracılığıyla. Ankara'nın 280 milyarı kayıp. Belediyenin 3,5 milyar borcu vardı şu an 20 milyar. Yavaş, borçlandığı kadar yatırım yapmadı.

5 YILDA 80 KM METRO YAPACAĞIZ

Ankara'da 20023'te 100 bin yeni araç trafiğe çıktı, 2024'te de 125 bin yeni araç trafiğe çıması bekleniyor. Yol yapsaydım da trafik mi sıkışsaydı diyor, bunu hiçbir belediye başkanı söylemez. Yavaş'ın 58 km metro sözü vardı 5 yılda 5 cm metro yapmadı. Havaalanından şehre metrosu olmayan tek başkent Ankara. Biz 5 yılda 80 km metro yapacağız. 31 Mart'tan sonra gençlere ulaşım ücretsiz olacak.

Emeklilerimize ayda 5 bin lira vereceğiz, onlar için bütün imkanları seferber edeceğiz.

Kimsenin hayat tarzına müdahalemiz olamaz.