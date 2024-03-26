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Cumhur Ä°ttifakÄ± Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Turgut AltÄ±nok A Haber canlÄ± yayÄ±nÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â AltÄ±nok'un aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

"ANKARA HÄ°ZMET Ä°STÄ°YOR"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde de seÃ§imi aldÄ±klarÄ±nÄ± ve kazandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ± ama Ankara'da aldÄ±klarÄ±nÄ± oy oranÄ± belli. Ankara'nÄ±n tekrardan beÅŸ yÄ±lÄ± daha bÃ¶yle gitmez. Trafik ve altyapÄ± sorunu baÅŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ ve gitmiÅŸ durumda. Mansur YavaÅŸ'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± 5 cm metro yok. Ankara hizmet istiyor, Ankara bir 5 yÄ±l daha YavaÅŸ'la gitmeyeceÄŸini Ã§ok iyi biliyor.

"MAL VARLIÄžIMIZ BELLÄ°"

Mal varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z belli. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n gayrimenkullere bakarsanÄ±z belediye baÅŸkanÄ± olmadan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tarihlerden anlarsÄ±nÄ±z. Aksine belediye baÅŸkanÄ± olduktan sonra mal varlÄ±ÄŸÄ±m azalmÄ±ÅŸ durumda. Sonra Antalya'da 600 dairesi var dediler sonra 800 daire oldu. BÃ¶yle bir durum yok bunu Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±m kanallarda da sÃ¶yledim. SayÄ±n YavaÅŸ'ta 'Antalya'da 600 dairesi varmÄ±ÅŸ bunu beyan etmedi, o zaman istifa etmesi lazÄ±m' dedi. Bende 600 dairem varsa ve bunlarÄ±n tapularÄ±nÄ± Turgut AltÄ±nok adÄ±na Ã§Ä±karmazsa namertsin dedim.

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"ANKARALIYA SÃ–YLEYECEK SÃ–ZÃœ DE Ä°CRAAT DA YOK"

AnkaralÄ±ya sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ de yaptÄ±ÄŸÄ± icraat da yok. Ankara hizmet fakiri bir baÅŸkent oldu. GÃ¶reve geldiÄŸinde Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi yatÄ±rÄ±mda 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesi arasÄ±nda ilk 10'da iken ÅŸu an 27'nci sÄ±rada.Â

"YAVAÅž'IN GÃ–REVE GELDÄ°KTEN SONRA MAL VARLIÄžI ARTTI"

SayÄ±n YavaÅŸ'Ä±n gÃ¶reve geldikten sonra mal varlÄ±ÄŸÄ± arttÄ± benim deÄŸil. KÄ±zÄ±na 2 yÄ±l Ã¶nce Londra'dan bir daire almÄ±ÅŸ. 4 milyon lira para gÃ¶nderdim diyor. Belediye BaÅŸkanÄ± seÃ§ileli 3 yÄ±l olmuÅŸ ve aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸlarÄ± hiÃ§ harcamasa yine 4 milyon lira yapmaz. Ben 20 yÄ±l belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±m ve 1 metrekare yer almadÄ±m. Zaten alÄ±nmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÃ¼ÄŸÃ¼nlere gidiyorsunuz, vatandaÅŸÄ±n talebi oluyor bu gittiÄŸiniz dÃ¼ÄŸÃ¼nlerde de takÄ±larÄ± belediyeden takamazsÄ±nÄ±z gerÃ§i SayÄ±n YavaÅŸ 69 bin liraya set almÄ±ÅŸ bunlar kamuoyuna yansÄ±dÄ±. Birde ÅŸu an Ankara'da oturduÄŸu ev var. Bu oturduÄŸu evin deÄŸeri bugÃ¼n 25 milyon lira ve bunu da belediye baÅŸkanÄ± olduktan sonra almÄ±ÅŸ.

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"BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESÄ°NÄ°N BÃœTÃœN ÅžÄ°RKETLERÄ° BATIK"

Bu ÅŸehrin geleceÄŸine yatÄ±rÄ±m yapmadÄ± ama yatÄ±rÄ±m yaptÄ±m diyor sÃ¼rekli bu yardÄ±mlar bÃ¼tÃ§enin yÃ¼zde 4'Ã¼. Ankara'nÄ±n 288 milyar lirasÄ± yok. 3,5 milyar borcu varken ÅŸu anda 20 milyar borcu var. AnkaralÄ±lara soruyorum, Ankara'da borÃ§landÄ±ÄŸÄ± kadar 16,5 milyarlÄ±k yatÄ±rÄ±m var mÄ±? Tabi ki yok. AnkaralÄ±ya 100 tane yÃ¼zÃ¼ var bu 100 sÃ¶zÃ¼n 90 tanesini yerine getirmedi. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesinin bÃ¼tÃ¼n ÅŸirketleri batÄ±k.

PKK'lÄ± sitelere trol hesaplara para veriyorlar ve Turgut AltÄ±nok hakkÄ±nda yalan haber yapÄ±n diyorlar. Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyesinin ve halkÄ±n paralarÄ±nÄ± buralara akÄ±tÄ±yorlar. Åžahsi hÄ±rslarÄ± iÃ§in bunu yapÄ±yorlar.

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"ANKARA KARANLIK BÄ°R BAÅžKENT OLDU"

Ankara'da yollar bozuk. Taksiler bir sÃ¼rÃ¼ tamir masraflarÄ± olduklarÄ±nÄ± ve yollardan dolayÄ± ÅŸikayetÃ§i olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar. KÄ±zÄ±lay'da taÅŸlar kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve hizmet yapÄ±lmamÄ±ÅŸ. Ulus'ta saat 19.00'da hayat bitiyor, KÄ±zÄ±lay'da saat 20.00'da hayat bitiyor, Ankara'da saat 21.00'da hayat bitiyor. Ankara karanlÄ±k bir baÅŸkent oldu.