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DHA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türbeden dönenlerin minibüsü devrildi

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Türbeden dönenlerin minibüsü devrildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde türbe ziyaretinden dönenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlanıp ağaca asılı kaldı. Kazada 8 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, dün 17.45 sıralarında içerisinde türbe ziyaretinden dönenlerin bulunduğu minibüs sürücüsü İlhan Suat’ın kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada çarptığı ağaçta asılı kalan minibüste 6 kişinin cesedine ulaşılırken, 11 kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 11 yaralıyı hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise demir yığını haline dönüşen minibüste sıkışanları çıkarttı. Minibüste bulunanların Kınık ilçesinden Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba türbesini ziyaret ettikleri öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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