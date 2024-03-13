Tunç’tan ‘3’üncü kez adaylık’ yorumu

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Tunç, “Ama 116’ncı maddenin 3’üncü fıkrasında da eğer TBMM, cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa o durumda üçüncü dönem için adaylık yolu açılır. O günlere daha çok zaman var” diye konuştu.

CHP’DE PARA İDDİASI

(CHP hakkında para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturma) Siyasi Partiler Kanunu’na göre, bağış yapmanın da kuralları var. Bu konuda leyhte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor... Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak.”

