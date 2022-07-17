Tunceli’de sıcaklık 40 dereceyi buldu: Valilikten önemli uyarı

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Tunceli el değmemiş doğal güzellikleriyle bölgenin turizm alanlarının başında geliyor. Kent, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan bunalan Tuncelililer, tatil için kente gelen yerli ve yabancı turistler kar sularıyla beslendiği için soğuk suya ve doğal kuma sahip olan Munzur ve Pülümür çayı kıyısında doğayla iç içe olan doğal plajları doldurdu. Özellikle Almanya, Fransa, İngiltere ve kente komşu olan Elazığ, Erzincan, Diyarbakır’dan gelenler meşe ağaçları ile dağların arasından süzülen berrak Munzur ve Pülümür çaylarında serinliyor. Suya girenlerin bazıları tehlikeye aldırış etmeden yüksekten buz gibi soğuk suya atlarken, kimileri de şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti.



Tatil için Fransa’dan Türkiye’ye gelen ve Ovacık yolu üzerinde Munzur Vadisi Milli Parkı girişinde yer alan Kemerbel mevkinde suya girerek serinleyen Fatma Piya Yoltay, Antalya, Marmaris veya Muğla yerine Tunceli’yi tercih ettiğini belirterek, “Burası benim güzel memleketim, burayı çok seviyorum. Munzur suyu çok temiz ve buz gibi. İnsan yaz aylarında üşüyor resmen. Doğası, havası temiz. O yüzden her yıl yaz aylarında geliyorum” dedi.

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