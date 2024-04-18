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Tunceli'de PKK'nın kullandığı 8 sığınak imha edildi

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#PKK#Tunceli#Jandarma
Tuncelide PKKnın kullandığı 8 sığınak imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 20:40

Tunceli'de jandarma ekiplerince düzenlenen 'Şehit Savcı Murat Uzun' operasyonunda terör örgütü PKK'nın kullandığı 8 sığınak, içerisinde 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri imha edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Turizmin yeni adresi Tunceli'de terörün kalıntılılarını süpürmeye devam ediyoruz" dedi.

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Tunceli'de, bahar aylarının gelişiyle İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaklaşık 1000 kişilik ekip ile Hozat ilçesi Atnalı Anabarınma Alanı Kuru Dere Mahallesi, Kurt Tepeleri, Beşik Tepe, Meteris Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde 'Şehit Savcı Murat Uzun' operasyonu düzenlendi. Hassas burunlu köpeklerin de yer aldığı operasyonda kırsal alanlarda yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 8 sığınak tespit edildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi. Operasyon anı ise jandarma ekiplerinin kullandığı aksiyon kamerasına yansıdı. Operasyonla ilgili konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Turizmin yeni adresi Tunceli’de terörün kalıntılılarını süpürmeye devam ediyoruz" dedi. 

Tuncelide PKKnın kullandığı 8 sığınak imha edildi

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Valilik açıklamasında ise "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’mızca 17 Nisan 2024 günü Hozat ilçesi Atnalı Anabarınma Alanı Kuru Dere Mahallesi, Kurt Tepeleri, Beşik Tepe, Meteris Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde gerçekleştirdiği ‘Şehit Savcı Murat Uzun’ operasyonunda, 8 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, 3 el yapımı paylayıcı düzeneği, 9 pil bloğu, 2 akü ve çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi, ele geçirildi" denildi.

Tuncelide PKKnın kullandığı 8 sığınak imha edildi

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#PKK#Tunceli#Jandarma

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