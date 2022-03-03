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Tunceli'de iki mevsim arası 80 kilometre: Bir taraf bahar bir taraf kış

#Kar#Tunceli#Soğuk
Tuncelide iki mevsim arası 80 kilometre: Bir taraf bahar bir taraf kış

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, tarlalarda buğday ve arpalar filizlenirken, 80 kilometre uzaklıktaki komşu Ovacık'ta ise kış çilesi sürüyor. Köyleri Kızık'ta 2 metre kar olduğunu belirten Murat İnceoğlu, "Her tarafımız kar. Zorlu kış şartlarına karşı mücadelemiz devam ediyor" dedi.

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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çemişgezek'te, tarlalar filizlendi ve doğaya yeşil tonlar hakim oldu. İlçenin 80 kilometre batısındaki komşu Ovacık'ta da kışın zorlu koşulları sürüyor. Munzur Dağları'nın eteğindeki ilçeye bağlı Kızık köyünde kar kalınlığı, 2 metreye ulaşırken, bazı evler ise kara gömüldü. 

Tuncelide iki mevsim arası 80 kilometre: Bir taraf bahar bir taraf kış


Köylerinde 2 metre kar olduğunu belirten Murat İnceoğlu, "Her tarafımız kar. Zorlu kış şartlarına karşı mücadelemiz devam ediyor. Şu anda köyümüzde 2 metre kar var" dedi.

Çemişgezek'e bağlı Kıraçlar köyünde ise havanın çok güzel olduğunu söyleyen Zeki Tona, "Bizde havalar çok güzel. Memleketimize, köyümüze adeta bahar gelmiş. Artık koyunların kuzuları oldu, kuş sesleri geliyor. Köyümüzün etrafı yeşillendi, tarlalardaki hububat filizlendi. Artık yavaş yavaş çiçekler açıyor. Bizim ilçenin aksine şu an Ovacık'ta 2,5 metre kar var" diye konuştu. 

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Tuncelide iki mevsim arası 80 kilometre: Bir taraf bahar bir taraf kış

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#Kar#Tunceli#Soğuk

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